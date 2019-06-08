В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Сгорели три автомобиля и неиспользуемый ангар.
В Киеве на парковке подожгли автомобиль общественного активиста Андрея Беляева (ГО "Сила людей"). Изначально сообщалось, что машина сгорела при пожаре в ангаре на территории стоянки, однако позже Беляев опубликовал видео с камер наблюдения, где видно, как неизвестный разливает горючую жидкость под его автомобилем.
Пожар произошел около 2:30 ночи. "Предварительно, загорелся ангар на территории бывшей автомобильной базы. Пламя охватило помещение и перекинулось на припаркованные рядом машины", - сообщило издание "Информатор".
По предварительным данным, ангар был заброшенным складским помещение. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.
Пожар обошелся без пострадавших.
По состоянию на 03:17 пожарно-спасательным службам удалось локализовать огонь, а в 03:22 — полностью ликвидировать. Для этого задействовали 9 единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.
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Политика
08.06.2019 12:10