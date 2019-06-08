В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

В Киеве на парковке подожгли автомобиль общественного активиста Андрея Беляева (ГО "Сила людей"). Изначально сообщалось, что машина сгорела при пожаре в ангаре на территории стоянки, однако позже Беляев опубликовал видео с камер наблюдения, где видно, как неизвестный разливает горючую жидкость под его автомобилем.

Пожар произошел около 2:30 ночи. "Предварительно, загорелся ангар на территории бывшей автомобильной базы. Пламя охватило помещение и перекинулось на припаркованные рядом машины", - сообщило издание "Информатор".

По предварительным данным, ангар был заброшенным складским помещение. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Фото: Максим Торпан

Пожар обошелся без пострадавших.

По состоянию на 03:17 пожарно-спасательным службам удалось локализовать огонь, а в 03:22 — полностью ликвидировать. Для этого задействовали 9 единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.