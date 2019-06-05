В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17

Более 170 роSSийских противоракетчиков прибыли к украинской границе за два дня до крушения.

В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
Фото: bbc.com

РоSSийская "Новая газета" опубликовала дополнительные доказательства о переброске роSSийских сил ПВО к границам Украины перед крушением рейса МН17.

Из бумаг, обнародованных на сайте издания, следует, что более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17. А 15 июля, за два дня до гибели лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.

Первый документ свидетельствует о то, что начальникам курского и воронежского подразделений военной автомобильной инспекции РФ в июне 2014 года приказали организовать сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. Именно из Курской области на Донбасс приехал "Бук 332", сбивший малайзийский лайнер 17 июля 2014 года.

Из бумаги следует, что перевозка техники курской бригады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11385). Это подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную ими еще в 2017 году.

В другом документе приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться далее. В частности, там фигурирует КамАЗ с "черным" госномером 4267 АН и его водитель - рядовой Бутиков А.Н. Позже именно этот КамАЗ попадет в объективы любительской съемки при перевозке того самого "Бука 332" в пограничном Миллерово.

Итак, с 23 по 25 июня колонна военной техники следует из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской границы.

Личный состав в количестве более 170 человек присоединился к технике позже - 15 июля 2014 года. Они были зачислены на котловое довольствие, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток (выдается в случае, когда приготовление пищи невозможно).

Факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усугубляет подозрения и подтверждает версию о причастности россиян к гибели MH17.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа, которая устанавливала обстоятельства крушения самолета Malaysia Airlines, пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к роSSийском Вооруженным силам.


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