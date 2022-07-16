Справу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — Мамедов

17 липня виповниться вісім років із дня трагедії.

Справу про збиття літака МН17 не закриють із вироком суду проти виконавців — Мамедов
© worldweapon.ru

Винесення навіть заочного рішення щодо винних у збитті пасажирського літака МН17 у небі над Україною в 2014 році, яке заплановане на цей рік, не буде завершенням розслідування справи в цілому, вважає заступник генерального прокурора України 2019-2021 років Гюндуз Мамедов, який очолював від України спеціальну слідчу групу.

“Думаю, про цю справу не забудуть, поки не будуть встановлені всі винні. Розслідування триває, зокрема щодо встановлення екіпажу «Бука» та осіб, які віддали наказ випустити ракету”, - сказав він в інтерв'ю “Юридичній газеті” до річниці трагедії.

Він зазначив, що міжнародна співпраця у цій справі взагалі є багато в чому інноваційною, адже вивчалися докази з відкритих джерел, а у Нідерландах змінювали законодавство щодо винесення заочних судових вироків, інформує ZN.ua.

Також Мамедов підкреслив, що вирок – це не лише покарання, а і встановлення істини, а для рідних - здійснення правосуддя.

“Обвинувачені ніколи не зможуть відвідувати більшість країн світу – там на них одразу чекатиме арешт. Та й у самій рф колись може змінитися політична обстановка, тому не виключено, що вони самі передадуть ту трійцю в Нідерланди, а «Крота» – в Україну. Інших обвинувачених також, позаяк слідство ще триває”, - відповів він на уточнення, чи можна буде колись реалізувати на практиці вирок суду.


Ірина Знась, ZN.ua





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