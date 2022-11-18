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2022-11-18
Путін приховує вбивць: в Австрії вимагають видачі засуджених по справі МН17
Там наголошують, що РФ не зможе вже уникнути факту своєї причетності до цієї трагедії, інформує
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Міністр закордонних справ Австрії Пенні Вонг прокоментувала рішення суду Гааги по справі падіння MH17, заявивши, що російський президент Владімір Путін повинен видати винних в цій трагедії, яких він зараз приховує.
"Ми закликаємо Росію видати засуджених, щоб ті могли постати перед судом за свої жахливі злочини, - заявила Вонг, слова якої
Вікторія Хмілевська, ZN.ua