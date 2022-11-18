Путін приховує вбивць: в Австрії вимагають видачі засуджених по справі МН17

Міністр закордонних справ Австрії Пенні Вонг прокоментувала рішення суду Гааги по справі падіння MH17, заявивши, що російський президент Владімір Путін повинен видати винних в цій трагедії, яких він зараз приховує.

"Ми закликаємо Росію видати засуджених, щоб ті могли постати перед судом за свої жахливі злочини, - заявила Вонг, слова якої цитує DW. - Жодне ухилення, заплутування чи дезінформація з боку Російської Федерації не допоможуть їй уникнути цього факту... Ми хотіли б сказати Росії: світ знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас, пане (Владімір - ред.) Путін".