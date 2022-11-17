Гаага винесла остаточний вердикт у справі МН17: хто з росіян отримає довічне ув'язнення

Гаага винесла остаточний вердикт у справі МН17: хто з росіян отримає довічне ув'язнення

Окружний суд Гааги під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що так звана "ДНР" була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року.

Тож суд постановив, що відтоді на території України був міжнародний збройний конфлікт із "ДНР", яка контролюється Росією.

Зазначено, що Росія постачала зброю самопроголошеній республіці. Там стверджують, що бойовики "ДНР" мали російське громадянство та були причетні до збройних сил Кремля. Мовляв, самопроголошена влада в Донецьку отримувала вказівки з Москви. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови бойовиків.

Боинг МН17

Також суд зазначив, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК "Бук" з території окупованого Росією Первомайського.

Винними у збитті Боїнга та вбивстві 298 людей визнано Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.

Суд заочно призначив довічне ув'язнення та виплати компенсацій рідним загиблих — їх загальна сума становить понад 16 мільйонів євро.


Алексей Ионов, politeka.net





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