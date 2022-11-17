Гаага винесла остаточний вердикт у справі МН17: хто з росіян отримає довічне ув'язнення
Окружний суд Гааги під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що так звана "ДНР" була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року.
Зазначено, що Росія постачала зброю самопроголошеній республіці. Там стверджують, що бойовики "ДНР" мали російське громадянство та були причетні до збройних сил Кремля. Мовляв, самопроголошена влада в Донецьку отримувала вказівки з Москви. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови бойовиків.
Також суд зазначив, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК "Бук" з території окупованого Росією Первомайського.
Винними у збитті Боїнга та вбивстві 298 людей визнано Ігоря Гіркіна, а також підлеглих йому бойовиків Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.
Суд заочно призначив довічне ув'язнення та виплати компенсацій рідним загиблих — їх загальна сума становить понад 16 мільйонів євро.