Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко

Подозрение выдвинуто в деле о выведении "Межигорья" из госсобственности.

Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Фото: facebook/mysh mark

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко сообщено о подозрении по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - написал нардеп в телеграмме.

Лещенко добавил, что подозрение направлено Ющенко по почте.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показала, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Таким образом, "Надра Украины" недополучила 428,3 млн гривен.


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