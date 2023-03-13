Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко

Вже створенні повноцінні військомати та комісії.

Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко
© Getty Images

До квітня окупанти мають завершити підготовку до мобілізації. Серед іншого мають бути остаточно сформовані військові комісії, які мають повноцінно приступити до роботи. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в підкасті "Громадскього радіо".

"Ми розуміємо, що в квітні нас вже очікує масова хвиля мобілізації – по Маріуполю. Якщо брати Маріуполь і не пенсіонерів – тисяч 10 чоловічої частини населення точно можна мобілізувати", – заявив радник міського голови Маріуполя.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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