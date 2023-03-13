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2023-03-13
Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко
Вже створенні повноцінні військомати та комісії.
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До квітня окупанти мають завершити підготовку до мобілізації. Серед іншого мають бути остаточно сформовані військові комісії, які мають повноцінно приступити до роботи. Про це
"Ми розуміємо, що в квітні нас вже очікує масова хвиля мобілізації – по Маріуполю. Якщо брати Маріуполь і не пенсіонерів – тисяч 10 чоловічої частини населення точно можна мобілізувати", – заявив радник міського голови Маріуполя.
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua