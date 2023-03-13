Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко

До квітня окупанти мають завершити підготовку до мобілізації. Серед іншого мають бути остаточно сформовані військові комісії, які мають повноцінно приступити до роботи. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в підкасті "Громадскього радіо".

"Ми розуміємо, що в квітні нас вже очікує масова хвиля мобілізації – по Маріуполю. Якщо брати Маріуполь і не пенсіонерів – тисяч 10 чоловічої частини населення точно можна мобілізувати", – заявив радник міського голови Маріуполя.