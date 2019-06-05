Региональные ячейки "Оппозиционной платформы" заявили о возможной фальсификации партийного съезда

В трех южных областях региональные ячейки провели съезды без уведомления членов партии.

Региональные ячейки "Оппозиционной платформы" заявили о возможной фальсификации партийного съезда
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Фото: Алина Смутко

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявляют о попытках фальсификации партийного съезда. В региональных делегациях утверждают, что в партийном съезде будут участвовать "фейковые делегаты", пишет УНИАН.

Речь идет о съезде, который, среди прочего, должен выдвинуть кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах. Участников съезда должны делегировать все региональные партийные организации на местных съездах, однако по крайней мере в нескольких регионах этот процесс происходит "не вполне гладко".

В партийных организациях партии в Одесской, Николаевской и Херсонской областей на днях узнали, что, оказывается, уже провели такие съезды и делегировали кандидатов. Однако в самих организациях уверяют, что на самом деле ничего подобного не происходило, и речь идет о попытке сформировать список делегатов съезда в обход региональных партийных структур.

Источники сообщают, что руководители данных партийных организаций уже готовят обращения по факту случившегося в правоохранительные органы, что впоследствии может быть использовано для того, чтобы признать будущий съезд и его решения незаконными.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Они пройдут по старому закону о выборах, так как президент Зеленский распустил парламент до того, как депутаты смогли рассмотреть новый избирательный кодекс.


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