Грузия готова вернуть в Украину 10 детей, чьих родителей заподозрили в торговле людьми

Мать детей, украинка Юлия Сусляк, остается под стражей.

Грузия готова вернуть в Украину 10 детей, чьих родителей заподозрили в торговле людьми
Детский омбудсмен Николай Кулеба
Фото: kievvlast.com.ua

Грузия готова передать Украине 10 детей, чьи родители-украинцы подозреваются в торговле детьми. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Сегодня уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба встретился с представителями Генеральной прокуратуры Грузии и Министерства труда, здоровья и социальных дел.

"Сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления всех необходимых документов. Уже есть предварительные договоренности с Генеральной прокуратурой и Министерством труда, здоровья и социальных дел Грузии о том, чтобы доставить детей на родину", - сказано в сообщении.

На данный момент дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии.

Мать детей, Юлия Сусляк, остается под стражей. Ее супругу Юрию в Грузии угрожает 4 года тюрьмы за въезд в Сочи через оккупированною Россией территорию страны.

Напомним, 25 апреля в Грузии задержали украинку, которая с 10 детьми направлялась из РоSSии в оккупированную Россией Абхазию. Подозрение вызвало то, что 7 из 10 детей родились в течение одного года. Женщину и детей задержали для выяснения обстоятельств: оказалось, что дети-одногодки рождены суррогатными матерями, а задержанная Юлия Сусляк является их биологической матерью.

Оформлением опеки над детьми начала заниматься их бабушка, проживающая в Украине.


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