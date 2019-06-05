Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке

Боевики "ДНР" заявляют, что обстрел совершили ВСУ, хотя с ближайших позиций такой обстрел невероятен.

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе в очередной раз пытались дискредитировать ВСУ и обвинили Объединенные силы в обстреле мечети в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба совместного центра контроля и координации на своей странице в Фейсбуке.

"По данным украинской стороны СЦКК, 4 июня 2019 по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которая составила 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивания при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно", - сказано в сообщении.

В штабе ООС не исключили, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше людей.

В штабе также отметили, что на обращение Донецкого офиса Мониторинговой Миссии ООН по правам человека от 2 июня 2019 Вооруженные Силы Украины, в отличие от вооруженных формирований РоSSийской Федерации, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителям миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения Объединенных сил придерживались своих обязательств по режима прекращения огня.

Напомним. накануне в зоне ООС погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.