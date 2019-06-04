СБУ официально отказалась показывать декларацию врио главы Баканова, - "Схемы"

"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц законом не определено".

СБУ официально отказалась показывать декларацию врио главы Баканова, -
Фото: пресс-служба президента

Служба безопасности Украины официально отказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности главы Ивана Баканова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ответе от 4 июня управление взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужбы ссылается на 521 статью Закона "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено", - говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию внутренней системе.

Издание напоминает, что 3 июня временно исполняющий обязанности председателя Службы заявлял, что согласно закону он не должен подавать декларацию.

Ранее Центр противодействия коррупции призвал Баканова отменить "секретный" порядок декларирования руководителей СБУ, обнародовать их декларации и задекларироваться самому.

Напомним, в октябре 2017 года Окружной админсуд Киева отказался рассекретить декларации работников СБУ по иску ЦПК.

В декабре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК.


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