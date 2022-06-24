Зеленський має намір звільнити Баканова – Politico

До такого рішення президент прийшов після низки провалів СБУ та швидкої окупації Херсона

Зеленський має намір звільнити Баканова – Politico
© СБУ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов імовірно позбудеться скоро посади. Володимир Зеленський має намір звільнити його після низки провалів та через втрату Херсона. Про це пише видання Politico, посилаючись на слова чотирьох близьких до президента чиновників, інформує ZN.ua.

За інформацією видання, стосунки Зеленського та Баканова зараз дуже напружені через провали СБУ та швидку окупацію Херсона.

«Ми дуже незадоволені його роботою і працюємо над тим, щоб від нього позбутися, – сказав POLITICO на умовах анонімності високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського, щоб розповісти про делікатні кадрові питання. – Ми не задоволені його управлінськими навичками, знаєте, тому що зараз вам потрібні… навички антикризового менеджменту, яких, на нашу думку, він не має».

То ж, за словами, цих чиновників, зараз шукають когось, хто б краще впорався із цією дуже відповідальною посадою, особливо у такий складний час.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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