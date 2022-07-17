Підозрюваний у держзраді Кулініч користувався повною довірою Баканова – ZN.UA

Затриманий правоохоронцями екскерівник Служби безпеки України в АР Крим Олег Кулініч вважався «офіцером з особливих доручень» голови Служби Іван Баканов, повідомляють джерела ZN.UA.

«Кулинич розвалив роботу Главку СБУ АРК. Почав реорганізацію і не завершив, через що важливу структуру довгий час було фактично паралізовано. Що не завадило голові СБУ Івану Баканову приймати поради Кулініча, який вважається офіцером за особливими дорученнями», - наголошують наші співрозмовники.

Кулініча підозрюють за кількома статтями КК України, зокрема, у державній зраді (стаття 111). За версією слідства, після окупації Криму Росією в 2014 році Кулініч перейшов на бік ворога і вступив на військову службу до сформованого на півострові підрозділу Федеральної служби безпеки РФ .

Кулініч організовував, контролював та координував діяльність хакерських груп, учасники яких проводили кібератаки на електронні системи органів державної влади України.

Обвинувальний акт проти нього скеровано до суду.