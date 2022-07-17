Підозрюваний у держзраді Кулініч користувався повною довірою Баканова – ZN.UA

Випускник вищої школи ФСБ вважався «офіцером з особливих доручень» голови СБУ, інформує ZN.ua.

Підозрюваний у держзраді Кулініч користувався повною довірою Баканова – ZN.UA
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Затриманий правоохоронцями екскерівник Служби безпеки України в АР Крим Олег Кулініч вважався «офіцером з особливих доручень» голови Служби Іван Баканов, повідомляють джерела ZN.UA.

«Кулинич розвалив роботу Главку СБУ АРК. Почав реорганізацію і не завершив, через що важливу структуру довгий час було фактично паралізовано. Що не завадило голові СБУ Івану Баканову приймати поради Кулініча, який вважається офіцером за особливими дорученнями», - наголошують наші співрозмовники.

Кулініча підозрюють за кількома статтями КК України, зокрема, у державній зраді (стаття 111). За версією слідства, після окупації Криму Росією в 2014 році Кулініч перейшов на бік ворога і вступив на військову службу до сформованого на півострові підрозділу Федеральної служби безпеки РФ.

Кулініч організовував, контролював та координував діяльність хакерських груп, учасники яких проводили кібератаки на електронні системи органів державної влади України.

Обвинувальний акт проти нього скеровано до суду.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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