Підозрюваний у держзраді Кулініч користувався повною довірою Баканова – ZN.UA
Випускник вищої школи ФСБ вважався «офіцером з особливих доручень» голови СБУ, інформує
Затриманий правоохоронцями екскерівник Служби безпеки України в АР Крим Олег Кулініч вважався «офіцером з особливих доручень» голови Служби Іван Баканов, повідомляють джерела ZN.UA.
«Кулинич розвалив роботу Главку СБУ АРК. Почав реорганізацію і не завершив, через що важливу структуру довгий час було фактично паралізовано. Що не завадило голові СБУ Івану Баканову приймати поради Кулініча, який вважається офіцером за особливими дорученнями», - наголошують наші співрозмовники.
Кулініча підозрюють за кількома статтями КК України, зокрема, у державній зраді (стаття 111). За
Кулініч організовував, контролював та координував діяльність хакерських груп, учасники яких проводили кібератаки на електронні системи органів державної влади України.
Обвинувальний акт проти нього скеровано до суду.