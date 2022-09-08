Назріває бунт: російські депутати звинувачують Путіна в держзраді та вимагають позбавити його посади

Депутати Санкт-Петербурга пропонують звинуватити президента Росії Володимира Путіна у державній зраді у зв'язку з наслідками від розв'язаної війни в Україні. Таку пропозицію надіслали до Державної думи Росії, інформує Апостроф .

Про це повідомив один із місцевих депутатів Микита Юферєв у Twitter .

Зазначається, що таке рішення ухвалила муніципальна рада муніципальної освіти Смольнинського шостого скликання. Депутати просять висунути звинувачення Путіну у держзраді та усунути від посади президента.

Микита Юферєв зауважив, що через рішення про так звану "спеціальну військову операцію" гинуть російські військові, виникли проблем в економіці, а кордони з НАТО збільшилися удвічі. Хоч було заявлено про демілітаризацію України - вона більше мілітаризується, отримавши на боротьбу з російською армією 38 мільярдів доларів.

Таким чином, дії чинного президента становлять загрозу безпеці країни.

"Все це наслідки рішення про початок СВО. Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Його треба відправити у відставку!", - наголосив він.

Депутат зауважив, що раніше писав звернення президенту Путіну із пропозицією завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, на що отримав відповідь із Кремля: "спецоперація" триває.