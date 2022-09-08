Назріває бунт: російські депутати звинувачують Путіна в держзраді та вимагають позбавити його посади

Депутати Санкт-Петербурга пропонують звинуватити президента Росії Володимира Путіна у державній зраді у зв'язку з наслідками від розв'язаної війни в Україні. Таку пропозицію надіслали до Державної думи Росії, інформує Апостроф.

Про це повідомив один із місцевих депутатів Микита Юферєв у Twitter.

Зазначається, що таке рішення ухвалила муніципальна рада муніципальної освіти Смольнинського шостого скликання. Депутати просять висунути звинувачення Путіну у держзраді та усунути від посади президента.

Микита Юферєв зауважив, що через рішення про так звану "спеціальну військову операцію" гинуть російські військові, виникли проблем в економіці, а кордони з НАТО збільшилися удвічі. Хоч було заявлено про демілітаризацію України - вона більше мілітаризується, отримавши на боротьбу з російською армією 38 мільярдів доларів.

Таким чином, дії чинного президента становлять загрозу безпеці країни.

"Все це наслідки рішення про початок СВО. Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Його треба відправити у відставку!", - наголосив він.

Депутат зауважив, що раніше писав звернення президенту Путіну із пропозицією завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, на що отримав відповідь із Кремля: "спецоперація" триває.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
В InformNapalm розповіли, де російські війська зазнали найбільшої поразки від 24 лютогоВ InformNapalm розповіли, де російські війська зазнали найбільшої поразки від 24 лютого
"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф
"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці
Службу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУСлужбу не проходив, на посади не призначався: активіст опублікував відповіді щодо Корбана з Міноборони і ЗСУ
FT: Олігархи Росії зляться на Путіна, але і на Захід тежFT: Олігархи Росії зляться на Путіна, але і на Захід теж
У Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиціУ Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиці
Експерт вважає, що головною ціллю для ракет ATACMS стане "ахіллесова п'ята" ПутінаЕксперт вважає, що головною ціллю для ракет ATACMS стане "ахіллесова п'ята" Путіна
У Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угодиУ Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угоди
"Цей процес закінчиться розвалом Федерації": Данілов розповів, які російські регіони вже виступають проти Путіна"Цей процес закінчиться розвалом Федерації": Данілов розповів, які російські регіони вже виступають проти Путіна
Лукашенко почав погрожувати своєму народу: кого можуть позбавити білоруського громадянстваЛукашенко почав погрожувати своєму народу: кого можуть позбавити білоруського громадянства
Последние новости
Подгружаем последние новости