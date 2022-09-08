"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф

Муніципальні депутати Санкт-Петербурга звернулися до Держдуми з пропозицією звинуватити володимира путіна в держзраді з подальшим усуненням його з посади президента.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив муніципальний депутат Микита Юферєв.

«Звернулися до ДержДуми з пропозицією усунути Путіна з посади у зв'язку з державною зрадою. Його рішення про початок СВО призвело до 1) загибелі російських військових; 2) проблем у російській економіці; 3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився в 2 рази!)… Ми вважаємо важливим говорити про те, що відбувається, і звертатися до різних аудиторій з різними аргументами, щоб усе це закінчилося якнайшвидше», - повідомив Юфєрєв на своїй сторінці у Twitter .

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели роSSийских военных, 2) проблемам в роSSийской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Також депутат зазначив, що водночас Україна мілітаризується та отримала на боротьбу з Росією озброєнь на 38 млрд доларів.

"Все це наслідки рішення про початок СВО. Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Його треба відправити у відставку!" - заявив Юфєрєв.

У коментарях користувачі соцмереж висловлюють підтримку депутатам і називають їх «дуже сміливими».

«Ви молодці, дай вам бог здоров'я!», «Ви просто героїчні люди! промені підтримки!», «Респект!», «Рано чи пізно на уламках самовладдя напишуть ваші імена», «Красунчики, підтримка», «Відмінна ініціатива. Потрібно працювати у напрямку відставки, усунення з посади, імпічменту тощо. Чим більше політиків та активістів це просуватимуть, тим краще. І в ЗМІ потрібно інфополі. Успіхів вам!», «А що, так можна було?», - пишуть коментатори.

Проте деякі висловлюють впевненість, що подібні пропозиції війну не зупинять і нічого не змінять.

«Для протестантів уже в'язниця-мільйонік побудована у сибіру... папірцями багатоходівника не візьмеш. Тут "коктейлі для молотова" потрібні і шини», «Ну нарешті. Тепер все буде чікі-пуки. Про всяк випадок, для надійності зверніться ще й до Управдому», «А якби Київ за три дні і всі українці в концтаборах, чудовий президент був би?», «Посадять вас, правда, а не путятишну», «Протверезвіли чи осміліли?» - висловлюють свою думку користувачі Twitter .

У свою чергу, відомий російський політолог Аббас Галлямов зазначив, що на Думу немає жодної надії, але "нехай знають, що в країні є і депутати здорової людини".