"Протверезвіли чи осміліли?": путіна хочуть звинуватити в держзраді і усунути, подробиці "бунту" в рф

володимир путін

Муніципальні депутати Санкт-Петербурга звернулися до Держдуми з пропозицією звинуватити володимира путіна в держзраді з подальшим усуненням його з посади президента.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив муніципальний депутат Микита Юферєв.

«Звернулися до ДержДуми з пропозицією усунути Путіна з посади у зв'язку з державною зрадою. Його рішення про початок СВО призвело до 1) загибелі російських військових; 2) проблем у російській економіці; 3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився в 2 рази!)… Ми вважаємо важливим говорити про те, що відбувається, і звертатися до різних аудиторій з різними аргументами, щоб усе це закінчилося якнайшвидше», - повідомив Юфєрєв на своїй сторінці у Twitter.

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели роSSийских военных, 2) проблемам в роSSийской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa

— Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Також депутат зазначив, що водночас Україна мілітаризується та отримала на боротьбу з Росією озброєнь на 38 млрд доларів.

"Все це наслідки рішення про початок СВО. Дії Путіна несуть загрозу безпеці Росії. Його треба відправити у відставку!" - заявив Юфєрєв.

У коментарях користувачі соцмереж висловлюють підтримку депутатам і називають їх «дуже сміливими».

«Ви молодці, дай вам бог здоров'я!», «Ви просто героїчні люди! промені підтримки!», «Респект!», «Рано чи пізно на уламках самовладдя напишуть ваші імена», «Красунчики, підтримка», «Відмінна ініціатива. Потрібно працювати у напрямку відставки, усунення з посади, імпічменту тощо. Чим більше політиків та активістів це просуватимуть, тим краще. І в ЗМІ потрібно інфополі. Успіхів вам!», «А що, так можна було?», - пишуть коментатори.

путін, шойгу, росія

Проте деякі висловлюють впевненість, що подібні пропозиції війну не зупинять і нічого не змінять.

«Для протестантів уже в'язниця-мільйонік побудована у сибіру... папірцями багатоходівника не візьмеш. Тут "коктейлі для молотова" потрібні і шини», «Ну нарешті. Тепер все буде чікі-пуки. Про всяк випадок, для надійності зверніться ще й до Управдому», «А якби Київ за три дні і всі українці в концтаборах, чудовий президент був би?», «Посадять вас, правда, а не путятишну», «Протверезвіли чи осміліли?» - висловлюють свою думку користувачі Twitter.

У свою чергу, відомий російський політолог Аббас Галлямов зазначив, що на Думу немає жодної надії, але "нехай знають, що в країні є і депутати здорової людини".


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Єлизавета II пішла з життя: перші подробиці трагедіїЄлизавета II пішла з життя: перші подробиці трагедії
Керівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиціКерівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиці
Назріває бунт: російські депутати звинувачують Путіна в держзраді та вимагають позбавити його посадиНазріває бунт: російські депутати звинувачують Путіна в держзраді та вимагають позбавити його посади
Переговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиціПереговори між Україною та РФ: Берлусконі заявив, що разом із Меркель готовий стати посередником, подробиці
"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці
FT: Олігархи Росії зляться на Путіна, але і на Захід тежFT: Олігархи Росії зляться на Путіна, але і на Захід теж
У Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиціУ Криму люди влаштували масовий бунт: фото, відео та всі подробиці
Експерт вважає, що головною ціллю для ракет ATACMS стане "ахіллесова п'ята" ПутінаЕксперт вважає, що головною ціллю для ракет ATACMS стане "ахіллесова п'ята" Путіна
У Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угодиУ Зеленського відреагували на погрози Путіна щодо зернової угоди
"Цей процес закінчиться розвалом Федерації": Данілов розповів, які російські регіони вже виступають проти Путіна"Цей процес закінчиться розвалом Федерації": Данілов розповів, які російські регіони вже виступають проти Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости