На території Харківщини пред'явлено понад 100 підозр у держзраді

Пред'являються як заочні підозри, так і очні.

На території Харківщини пред'явлено понад 100 підозр у держзраді
© Олег Синєгубов/Telegram

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що вже пред'явлено понад 100 підозр у зраді на території області.

"У нас зараз пред'явлено понад 100 підозр по території Харківської області. Декому очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І людей затримано, зокрема й військовослужбовців РФ. Є люди, яким заочно оголошено цю підозру" ", – повідомив Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка".

Він зазначив, що ситуація потребує серйозного підходу.

"Наприклад, та сама Куп'янська громада та її глава говорить нам про те, що десь, напевно, ми теж недопрацювали в цьому напрямі", - говорить голова ОВА.

За його словами, частково ці заочні підозри переростуть у очні, коли Збройні Сили України деокупуватимуть території.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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