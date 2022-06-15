"Давайте официально это объявим": НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине

"Давайте официально это объявим": НАТО подталкивают к прямому вмешательству в войне в Украине

Чтобы остановить роSSийскую агрессию против Украины, необходимо прямое вмешательство сил НАТО.

Об этом заявил бывший главнокомандующий союзных сил США и НАТО Уэсли Кларк, пишет "Голос Америки".

"Идея Генерального секретаря Йенса Столтенберга, которая сегодня нашла поддержку, что НАТО не может ничего сделать, если не будет прямой атаки, эта идея была нивелирована еще в 90-х годах. Пришло время вернуться к урокам, которые мы усвоили", - заявил Кларк.

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Генерал уверен, что НАТО должно вмешаться.

"Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства НАТО", - отметил генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

В качестве примера Кларк привел действия НАТО в Югославии, когда без формального согласия Совета Безопасности ООН 24-го марта 1999 года войска НАТО начали операцию в тогдашнем федеративном государстве, охваченном войной - это были преимущественно военно-морские и военно-воздушные формирования США, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран.

Будет обсуждаться ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, какую дополнительную военную помощь они могут предоставить Украине в ближней и средней перспективе, а также "в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу.

ВСУ, гаубицы, западное вооружение

"Мы должны быть готовы к длительному продолжению. Мы не можем предвидеть, как эта война закончится, но должны быть готовы оказывать помощь долгое время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - заявил генсек НАТО столтенберг.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко обратился к странам-партнерам в преддверии нового "Рамштайна":

"Каждый участник формата "Рамштайн" должен закрыть глаза и представить мир, в котором РоSSия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставок оружия. Ждем решения", - заявил Подоляк.

руины, война, Мариуполь


Катерина Петренко, politeka.net





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