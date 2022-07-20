Звільнення Баканова й Венедіктової, скоріш за все, не були останніми – Данілов

Але секретар РНБО закликав людей спокійніше ставитися до подібних процесів, інформує ZN.ua.

Звільнення Баканова й Венедіктової, скоріш за все, не були останніми – Данілов
© Офіс президента

Після того, як Верховна Рада України звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та Івана Баканова – з посади голови СБУ, у державних органах можуть відбутися й інші кадрові зміни. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю 24 каналу.

“Звучали певні прізвища, але я прихильник працювати із документами. Скоріш за все, це були не останні звільнення, ми ще будемо бачити певні процеси”, – сказав він.

Данілов пояснив зміни тим, що життя продовжується, попри війну, і відповідні процеси не можуть зупинятися. Водночас, на його думку, українці мають об’єднатися й взяти перерву в політичному житті, яке має здатність суттєво ускладнювати оборонні процеси.

Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський ще 24 лютого запросив на зустріч усіх керівників фракцій і депутатських груп, закликавши їх забути про незгоди й минулі недомовки на час війни.

"На превеликий жаль, через короткий проміжок часу не всі дотримались цього і почалися політичні процеси. Звичайно, зараз не до політики, адже нам потрібно виконати одне завдання на всіх – перемогти", – наголосив Данілов.


Максим Царук, ZN.ua





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