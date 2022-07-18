Справа Кулініча – радника Баканова відправили під арешт

Суд відправив під арешт без права на заставу колишнього керівника Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.

«Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави», - повідомили у Державному бюро розслідувань.

Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 статті. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);

ч. 1 статті 111 (державна зрада);

ч. 1 статті 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі відомостей, що становлять державну таємницю).

Слідчі намагаються встановити інших членів групи Кулініча, аби притягнути до відповідальності.