Справа Кулініча – радника Баканова відправили під арешт

Офіцера підозрюють у роботі на Росію, ця справа коштуватиме посади голові СБУ, інформує ZN.ua.

Справа Кулініча – радника Баканова відправили під арешт
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Суд відправив під арешт без права на заставу колишнього керівника Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча.

«Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави», - повідомили у Державному бюро розслідувань.

Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 статті. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);
  • ч. 1 статті 111 (державна зрада);
  • ч. 1 статті 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі відомостей, що становлять державну таємницю).

Слідчі намагаються встановити інших членів групи Кулініча, аби притягнути до відповідальності.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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