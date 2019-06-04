РоSSия обжаловала решение арбитража по крымским активам, принятое в пользу "Укрнафты"

РФ отказывается платить за экспроприацию заправок.

РоSSия обжаловала решение арбитража по крымским активам, принятое в пользу "Укрнафты"
Фото: ukrnafta.com

РоSSия обжаловала решение международного арбитража по крымским активам, принятое в пользу "Укрнафты", ООО "Стабил" и ряда других компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста РФ.

Заявления были поданы 27 мая в Верховный суд Швейцарии.

"Во-первых, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией РоSSии. Тем не менее, трибунал постановил, что РоSSия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - говорится в заявлении Минюста РФ.

Напомним, 3 июня 2015 года ПАО "Укрнафта" обратилась в арбитражный суд ad hoc согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

РоSSия безуспешно пыталась обжаловать юрисдикцию суда, и 12 апреля 2019 года арбитражный суд вынес решение в пользу "Укрнафты", постановив взыскать 44,4 млн долларов за экспроприацию имущества в Крыму. На сумму компенсации согласно решению арбитражного суда начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года.

По состоянию на лето 2018 года, "Укрнафта" владела 1 936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, тремя газоперерабатывающими заводами для производства сжиженного углеводородного газа и стабильного конденсата, 43 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за $547 млн по тогдашнему курсу.


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