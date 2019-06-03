Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Дмитрий Ценов просится в ООС.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.
Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе брифинга у МВД по поводу убийства пятилетнего мальчика пьяными полицейскими.
Князев зачитал рапорт главы киевской областной полиции, в котором Ценов просит направить его в зону боевых действий на Донбассе.
Ранее в МВД сообщили, что в связи с гибелью Кирилла Тлявова руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции отстранили от исполнения обязанностей. Решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах.
Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".
Президент Владимир Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны.
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03.06.2019 20:42