Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн принесла присягу

Впервые в истории страны должность премьера получила женщина.

Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн принесла присягу
Новоназначенное временное правительство Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны по главе с Бригиттой Бирляйн. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Церемония состоялась в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. В ходе нее были объявлены и назначены новые члены кабмина.

Женщина возглавила правительство впервые в истории Австрии.

Кабинет канцлера состоит из двенадцати членов и будет действовать до вступления в должность нового правительства, которое затем формируется после выборов в Национальный совет. Все временные министры не являются членами какой-либо партии, но представляют сходство интересов:

  • министр внутренних дел - Вольфганг Песчорн, бывший глава финансовой прокуратуры;
  • министр социальных дел - стала бывший начальник отдела социального отдела Бригит Зарфль;
  • министерство финансов возглавил начальник отдела Эдуард Мюллер - он также будет отвечать за государственную службу и спорт;
  • министр транспорта - Андреас Рейххардт;
  • глава Минобороны - Томас Старлингер;
  • министр сельского хозяйства - Мария Патек;
  • министерство экономики возглавила Элизабет Удольф-Штробль;
  • министерство образования - Ирис Элиза Раускала;
  • министерство по делам женщин и гендерному равенству - Инес Стиллинг.

Напомним, ранее в мае СМИ распространили видео, на котором уже бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с "русской миллионершей". Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку. Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.


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