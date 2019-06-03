Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн принесла присягу
Впервые в истории страны должность премьера получила женщина.
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны по главе с Бригиттой Бирляйн. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.
Церемония состоялась в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. В ходе нее были объявлены и назначены новые члены кабмина.
Женщина возглавила правительство впервые в истории Австрии.
Кабинет канцлера состоит из двенадцати членов и будет действовать до вступления в должность нового правительства, которое затем формируется после выборов в Национальный совет. Все временные министры не являются членами какой-либо партии, но представляют сходство интересов:
- министр внутренних дел - Вольфганг Песчорн, бывший глава финансовой прокуратуры;
- министр социальных дел - стала бывший начальник отдела социального отдела Бригит Зарфль;
- министерство финансов возглавил начальник отдела Эдуард Мюллер - он также будет отвечать за государственную службу и спорт;
- министр транспорта - Андреас Рейххардт;
- глава Минобороны - Томас Старлингер;
- министр сельского хозяйства - Мария Патек;
- министерство экономики возглавила Элизабет Удольф-Штробль;
- министерство образования - Ирис Элиза Раускала;
- министерство по делам женщин и гендерному равенству - Инес Стиллинг.
Напомним, ранее в мае СМИ распространили видео, на котором уже бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с "русской миллионершей". Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку. Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.
Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.
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Политика
03.06.2019 18:00