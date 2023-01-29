Канцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачів

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що питання про можливе надання Україні західних винищувачів поки навіть не виникає. Він зазначив, що його ставлення до постачання Україні бойових літаків не змінилося.

"Якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині (постачання Україні танків Leopard 2, - ред.) починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду", – підкреслив канцлер в інтерв’ю Tagesspiegel .

Шольц заявив, що його завдання "зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО".