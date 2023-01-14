Берлін не повинен перешкоджати передачі Україні Leopard іншими країнами — віцеканцлер Німеччини

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки бойових танків Leopard в Україну з боку інших країн через заперечення Берліна. Про це повідомляє Die Welt.

«Є різниця між прийняттям рішення щодо себе і перешкоджанням іншим приймати рішення», - сказав Хабек.

«І відповідно, Німеччина не повинна стояти на заваді, коли інші країни приймають рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення прийме Німеччина», - додав він.

Хабек мав на увазі дискусію про те, чи повинна Німеччина також постачати танки Leopard Україні. У німецькому уряді поки що такий крок відкидають.

У середу, 11 січня, Польща оголосила, що хоче передати Україні роту бойових танків Leopard. Оскільки танк Leopard німецького виробництва, для подальшого експорту необхідний дозвіл уряду Німеччини.

Голова парламентської фракції «Зелених» Брітта Гассельманн повідомила, що цим питанням займатиметься федеральний уряд та група у Бундестазі, адже можна побачити, що Україні ці танки потрібні. У зв'язку з цим вона висловила сподівання, що будуть досягнуті спільні рішення.