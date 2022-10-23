Чому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причини

Для Шольца важливими є спільні дії європейських країн та єдність німецького суспільства, інформує ZN.ua.

Чому Німеччина не передає Україні танки: канцлер Шольц назвав дві причини
© Олаф Шольц/facebook

Ухвалюючи рішення не постачати Україні танки, Німеччина керується двома принципами: не діяти поодинці та враховувати думку німців, які виступають проти санкцій, заявив канцлер Олаф Шольц в інтерв'ю Welt.

Шольц нагадав, що у рамках кругового обміну зі Словенією, Чехією, Словаччиною та Грецією Німеччина забезпечила доставку в Україну понад 100 танків, які можуть бути використані негайно.

Логістика , запчастини, боєприпаси для цих танків російського чи пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі не діяти поодинці», - цитує канцлера «Європейська правда».

Шольц також заявив, що для нього важливим є збереження єдності німецького суспільства, в якому є різні думки щодо санкцій та постачання зброї Україні. За його словами, близько 20-30% німців їх не підтримують, серед них виборці практично всіх політичних напрямків: від ХДС/ХСС, СвДП та «Зелених» до СДПН.

«Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб у цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що зважений курс уряду є правильним. Тож думка дуже широка. Ми не повинні залишати це поза увагою, якщо хочемо триматися разом як суспільство», – пояснив Шольц.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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