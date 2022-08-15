Der Spiegel: В Росії немає нікого, кому б війна проти України принесла користь
Російський економіст вказав на велику відмінність між економічною ситуацією в РФ зараз і тією, яка виникла після анексії Криму в 2014 році, інформує
В 2014 році росіяни масово підтримувати анексію українського Кирму. Тоді була патріотична мобілізація населення. І санкції, які запровадив Захід, не зупинили бізнес-активність в РФ. Але сьогодні, коли Росія веде війну проти України, ситуація зовсім інакша.
Про це в інтерв’ю
«Всі добре розуміють, що цього разу розірвані ланцюги поставок не відновляться через кілька місяців. І це розуміння не з’явилося швидко. Ще в березні багато хто думав, що західні компанії повернуться, тому що ніхто не хоче втрачати дохідний бізнес. А потім прийшло усвідомлення, що санкції цього разу набагато масивніші і ширші, ніж в 2014 році. Компанії лише зараз починають поволі розуміти, що шляху до нормальності немає», - розповів економіст.