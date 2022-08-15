Der Spiegel: В Росії немає нікого, кому б війна проти України принесла користь

В 2014 році росіяни масово підтримувати анексію українського Кирму. Тоді була патріотична мобілізація населення. І санкції, які запровадив Захід, не зупинили бізнес-активність в РФ . Але сьогодні, коли Росія веде війну проти України, ситуація зовсім інакша.

Про це в інтерв’ю Der Spiegel сказа російський економіст Андрєй Яковлєв. Посилаючись на особисті розмови з представниками російського бізнесу, він запевняє, що в країні всі добре знають, «хто винен в усіх проблемах». Однак, за словами Яковлєва, підприємці в Росії не мають впливу на політичний курс країни. І «все, що може зробити бізнес - це спробувати якось вижити». Звісно, ці зусилля йдуть на користь російській економіці. Але, за словами Яковлєва, варто також розуміти, що це ніяк не пов’язано з підтримкою поведінки Владіміра Путіна.

«Всі добре розуміють, що цього разу розірвані ланцюги поставок не відновляться через кілька місяців. І це розуміння не з’явилося швидко. Ще в березні багато хто думав, що західні компанії повернуться, тому що ніхто не хоче втрачати дохідний бізнес. А потім прийшло усвідомлення, що санкції цього разу набагато масивніші і ширші, ніж в 2014 році. Компанії лише зараз починають поволі розуміти, що шляху до нормальності немає», - розповів економіст.