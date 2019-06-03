Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ
Очередные переговоры в Минске состоятся 5 июня.
Второй президент Украины Леонид Кучма вернулся на должность представителя в Трехсторонней контактной группе.
Об этом на брифинге в понедельник объявил действующий президент Владимир Зеленский.
"Я встречался с нашими партнерам из США, Франции, Германии. Мы обсуждали очень важный вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это возобновление наших переговоров в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.
Кучма, который ушел в отставку осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского.
"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад", - сказал он.
В то же время он предупредил, что не хочет играть роль "свадебного генерала".
Напомним, Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года.
Потом он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста".
После этого переговорный процесс возглавил Евгений Марчук. Он заявил об отставке в мае 2019 года в связи со сменой президента в Украине.
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Политика
03.06.2019 16:54