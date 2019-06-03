Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ

Очередные переговоры в Минске состоятся 5 июня.

Кучма вернулся на должность представителя Украины в ТКГ
Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма вернулся на должность представителя в Трехсторонней контактной группе.

Об этом на брифинге в понедельник объявил действующий президент Владимир Зеленский.

"Я встречался с нашими партнерам из США, Франции, Германии. Мы обсуждали очень важный вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это возобновление наших переговоров в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.

Кучма, который ушел в отставку осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского.

"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад", - сказал он.

В то же время он предупредил, что не хочет играть роль "свадебного генерала".

Напомним, Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года.

Потом он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста".

После этого переговорный процесс возглавил Евгений Марчук. Он заявил об отставке в мае 2019 года в связи со сменой президента в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсменаЗеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсмена
В Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности УкраиныВ Конгрессе США представлен законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГКлимкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГ
Советник Рейгана: США всегда будут надежным партнером УкраиныСоветник Рейгана: США всегда будут надежным партнером Украины
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП ПристайкоВизит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко
Кремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - АрьевКремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - Арьев
Зеленский провел встречу с представителями Украины в ТКГ по ДонбассуЗеленский провел встречу с представителями Украины в ТКГ по Донбассу
Богдан подчеркнул, что не держится за должность в АПБогдан подчеркнул, что не держится за должность в АП
Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президентаГлава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости