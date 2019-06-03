5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос

Две партии - чуть ниже барьера, еще одна приближается к нему.

Проходной барьер в Верховную Раду уверенно преодолевают только четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствует социологический опрос Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, который был представлен на пресс-конференции в понедельник.

"Если посмотреть среди тех, кто определился и придет на выборы, мы можем увидеть только четыре партии, которые уверенно преодолевают 5%-ный барьер", - сказала глава правления Института им. Яременко, социолог Ольга Балакирева.

В это число входят "Слуга народа", связанная с Владимиром Зеленским, - 40,9%; пророSSийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,1%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 10,5%; и "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 9,3%.

Еще две партии находятся вплотную возле проходного барьера. Это "Сила и честь" Игоря Смешко (4,9%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (4,8%).

Партию "Голос" Святослава Вакарчука готовы поддержать 3,3% респондентов, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,7%, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Вилкула-Новинского - 2,4%, националистов из "Свободы" - 2,3%.

Другие политические силы, включая парламентскую "Самопомощь" (1,7%) и "Украинскую стратегию" Владимира Гройсмана (1,5%) находятся очень далеко от 5%-го барьера.

Исследование проводилось в период с 15 по 31 мая. Всего были опрошены 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.


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