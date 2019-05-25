Украина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований Трибунала

В МИД РФ заявили, что ждет арбитражного разбирательства.

Украина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований Трибунала
Фото: Макс Требухов

Украина ожидает скорого выполнения Россией решения трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и возвращения кораблей. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что РоSSия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала Зеркаль.

"Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - РоSSия также не участвовала, но быстро освободила людей", - добавила замглавы МИД.

По ее словам, приказ трибунала является четким сигналом РоSSии, что она не может нарушать международное право безнаказанно.

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - написала заместитель главы МИД.

Тем временем Министерство иностранных дел РФ обнародовало комментарий для СМИ относительно решения Международного трибунала.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - говорится в заявлении МИД РФ.

Требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков в роSSийском дипведомстве не прокомментировали.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков. За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.


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