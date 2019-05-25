Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков

За решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.

Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков
Захват украинских кораблей вблизи Керченского пролива, ноябрь 2018
Фото: скриншот из видео

Международный требунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить РоSSия в отношении задержанных украинских моряков. Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, передает "Европейская правда".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Среди прочего, суд обязал РоSSию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от РоSSии немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, роSSийский судья Колодкин.

Отмечается, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании. РоSSийская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако согласно конвенционному праву ООН, РФ все равно обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию РоSSии относительно событий вблизи Керченского пролива.

"Нам известно, что РоSSия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений роSSийской версии о провокационной военной операции Украины.

"Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает РоSSия, кажется трибуналу очень маловероятным", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

Напомним, 22 мая Московский суд оставил под стражей военнопленных украинских моряков.


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