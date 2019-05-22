Портнов провел на допросе в ГПУ "3,5 прекрасных часа"

Портнов провел на допросе в ГПУ "3,5 прекрасных часа"

Бывший первый замглавы администрации президента Андрей Портнов провел на допросе в Генеральной прокуратуре 3,5 часа. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провёл 3,5 часа. На допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане. Теперь у следователей будет чуть больше работы, - они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований", - написал Портнов.

Накануне стало известно о вызове Портнова в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане. Однако ГПУ вызывала бывшего чиновника на 27 мая.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко в комментарии LB.ua подтвердил, что Портнова допросили.

"Он сегодня прибыл раньше назначенного срока на допрос. Но прокуроры пошли навстречу и приняли показания. Допрашивали по делу расстрелов на Майдане в качестве свидетеля", - сказал Лысенко.

19 мая Портнов вернулся в Украину. 20 мая он заключил с полицией договор об охране.

В марте Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело по незаконному обогащению Портнова.

Ранее ГПУ отказалась выполнить решение суда о закрытии до 20 марта всех уголовных производств против Портнова. 20 февраля Печерский райсуд Киева установил для ГПУ срок один месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении экс-замглавы АП. В частности, речь идет о производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения, а угроз в адрес экс-депутата Инны Богословской.

В марте прошлого года СБУ заявила, что начала производства против Портнова по статье "государственная измена".


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