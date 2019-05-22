Глава Управления госохраны Гелетей подал в отставку

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Гелетей написал, что решил подать рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно.

Фото: facebook/Валерій Гелетей

"Личный состав УГО Украины для меня - вторая семья, мы бок о бок одними из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению", - отметил он.

Гелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 году

Гелетей пожелал своему приемнику сил и мудрости.

Напомним, Гелетей был назначен главой УГО осенью 2014 года, до этого он занимал должность министра обороны.


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