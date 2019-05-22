Богдан объявил, что больше не адвокат Коломойского

Глава Администрации президента прекратил юридическую практику.

Богдан объявил, что больше не адвокат Коломойского
Фото: Анна Стешенко

Глава Администрации президента Андрей Богдан прекратил адвокатскую деятельность в связи с получением должности на Банковой.

Об этом он сообщил в фейсбуке, опубликовав соответствующее заявление в Совет адвокатов Киев.

"В связи с назначением меня на должность, которая не совместима с адвокатской деятельность, прошу остановить действие моей адвокатской деятельности и внести соответствующее изменение в Единый реестр адвокатов Украины", - говорится в заявлении, датированном 22 мая.

До назначения в Администрацию президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, но теперь он хочет, чтобы его так не называли.

"Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - прокомментировал Богдан свое заявление в фейсбуке.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. На следующий день он начал формировать свою команду, один из первых кадровых указов касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
В ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийствомВ ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийством
Богдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИБогдан назначен главой АП вопреки рекомендациям Волкера, - СМИ
Глава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельностиГлава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельности
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Клиенты Джулиани написали заявление на КоломойскогоКлиенты Джулиани написали заявление на Коломойского
Для школ Киева объявили ежегодный конкурс на получение грантов от мэраДля школ Киева объявили ежегодный конкурс на получение грантов от мэра
Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборахКлимкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах
Адвокат Вышинского внес за него 192 тыс. гривен залогаАдвокат Вышинского внес за него 192 тыс. гривен залога
Адвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - АслундАдвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - Аслунд
НАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвокатаНАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвоката
Последние новости
Подгружаем последние новости