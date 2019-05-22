"Активисты" прекратили блокировать работу ВККС

В среду, 22 мая, "общественные активисты" прекратили блокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

"Заседания коллегий ВККСУ осуществляются в штатном режиме. Блокировка так называемыми активистами, которая продолжалось два дня, сегодня не происходит", - говорится в сообщении.

В Комиссии, в частности, продолжается проведение квалификационного оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемым должностям.

Фото: vkksu.gov.ua

Напомним, под зданием ВККС "активисты" появились утром 20 мая. Примерно до 14:00 они блокировали вход в здание, но после того как с ними лично поговорил глава ВККС Козьяков, разошлись.

20 -21 мая ВККС должна была провести квалификационное оценивание судей Окружного админсуда. Однако, 27 судей из 30 не явились на квалифоценивание.