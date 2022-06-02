С войны на заработки: на Херсонщине роSSийские оккупанты просятся на работу к аграриям

Сезон сбора клубники в Херсонской области в самом расцвете и занимаются этим теперь солдаты страны - агрессора. По иронии судьбы, россияне всячески высмеивали украинцев, которые ездят за границу на сбор урожая, а теперь вынуждены сами искать работу у "освобожденных" людей. Из-за нехватки логистического обеспечения, военные армии РФ пытаются устроиться на работу к жителям временно оккупированных территорий, сообщает ОК "Юг".

"Военные знаменитейшей "второй армии мира", словно гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику" - говорится в сообщении.

Нанимать горе-работника можно всего за 50 гривен в час. Кстати, оплата труда производится в украинской валюте.