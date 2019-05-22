Зеленский запустил влог о жизни президента

"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком".

Зеленский запустил влог о жизни президента
Президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский запустил видеоблог, в котором будет показывать жизнь главы государства.

Об этом сообщается на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Ждите следующие выпуски, чтобы узнать - как быть президентом и оставаться человеком", - говорится в комментарии к ролику.

На видео также есть момент, когда Зеленский впервые садится в кресло главы государства в администрации Президента.

"Не удобно. Чего вы хлопаете?" - сказал он, обращаясь к присутствующим.

Ранее Зеленский и его команда обращались к украинцам через страницы в соцсетях и пресс-службу. Также новоизбранный президент записывал видеоролики с обращениями.

Напомним, 20 мая официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Петра Порошенко


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