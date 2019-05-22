В Раду проходят четыре партии, еще две - на грани, - соцопрос

Рейтинг "Слуги народа" в четыре раза больше, чем у ближайшего соперника.

В Раду проходят четыре партии, еще две - на грани, - соцопрос
Фото: 112.ua

За партию "Слуга народа" на выборах Верховной Рады по состоянию на середину мая готовы проголосовать 43,8% избирателей (среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился с симпатиями).

Об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг", который проводился 16-21 мая.

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% граждан, БПП "Солидарность" - 8,8%, "Батькивщину" - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука - 4,6%, Радикальную партию Олега Ляшко – 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%.

Рейтинг других партий - меньше 3%.

Антирейтинг партий возглавляет БПП "Солидарность". Ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%. У "Слуги народа" антирейтинг самый низкий, всего 4,1%.

Более 70% респондентов сказали, что поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады. Самый высокий уровень поддержки - на юге и востоке Украины (более 80%), но и в других макрорегионах за роспуск ВРУ выступают не менее 60% опрошенных. Некое различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается только среди сторонников БПП "Солидарность", большинство которых - против этой инициативы.

Всего были опрошены 2000 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности - не больше 2,2%.

Напомним, что сейчас в Украине действует 5%-ный проходной барьер.


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