Українські військові проходять підготовку у 33 країнах на трьох континентах – Міллі

"Щодня українці борються не лише зброєю, а й своїм залізним непереможним духом".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після завершення зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що наразі підготовку проходять понад 6 тисяч українських військових. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"У рамках глобальних зусиль прямо зараз проходить навчання для понад 6 тисяч українців: на 40 різних тренувальних полігонах, на 65 курсах в 33 країнах на трьох континентах. Все це відбувається зараз", – зазначив генерал.

За його словами, загалом з початку війни партнери підготували понад 60 тисяч українців. Лише США підготували понад 11 тисяч військових з України, зараз проходять навчання 3 батальйони, один з яких – танковий.

Говорячи про нинішній контрнаступ України, воєначальник охарактеризував його як "дуже важку битву". ЗСУ, за його оцінкою, поступово просуваються вперед, але робити висновки зарано. При цьому генерал відзначив дуже високий моральних дух українських солдатів на відміну від російських.

"Війна динамічна, вона є змаганням волі, але можна бути впевненими, що готовність українців захищати свою землю і свободу, їх мужність і майстерність переможуть", – наголосив генерал США.

Він нагадав, що щодня українці борються не лише зброєю, а й своїм залізним непереможним духом.

За його словами, Контактна група надає Україні інструменти, які допоможуть досягти успіху. Міллі запевнив, що партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми продовжимо надавати масштабну та широку підтримку від сучасних видів озброєнь до даних розвідки та навчання українських сил", – додав американський генерал.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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