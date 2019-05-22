Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов для рассмотрения ВР

При формировании повестки пленарного заседания должны указываться регистрационные номера и названия законопроектов.

Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов для рассмотрения ВР
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил президента Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании 22 мая. Об этом он сообщил в Twitter.

Соответствующее письмо с просьбой, Парубий направил Зеленскому 21 мая.

В письме сообщается, что в связи с обращением Зеленского, Парубий созвал внеочередное заседание рады на 12:00 22 мая, в то же время, в соответствии с положениями регламента Рады при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения.

Учитывая это, Парубий попросил Зеленского конкретизировать номера законопроектов для включения в повестку дня внеочередного пленарного заседания.

На данный момент в повестке внеочередного заседания Рады 22 мая и на сайте Рады указано 2 законопроекта без указания их номеров: о внесении изменений в закон "О выборы народных депутатов Украины" и законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Зеленского. Тогда же они заявил о дострочном роспуске Верховной Рады.

21 мая Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая. В повестке дня заседания будет внесение изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".


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