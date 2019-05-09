В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человек
Полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка.
Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, по всей Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.
К охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей, среди них 19,3 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка, наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.
На данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.
Ранее стало известно, что в течение дня по всей Украине было составлено 13 админпротоколов за ношение запрещенной символики.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.05.2019 17:58
09.05.2019 17:58