В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человек

Полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка.

В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человек
Фото: Макс Требухов

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по всей Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.

К охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей, среди них 19,3 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка, наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.

На данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.

Ранее стало известно, что в течение дня по всей Украине было составлено 13 админпротоколов за ношение запрещенной символики.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей УкраинеПолиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине
В результате боев за столицу Ливии погибли более 440 человекВ результате боев за столицу Ливии погибли более 440 человек
Украинским больницам бесплатно направят около 14 тыс. единиц медоборудованияУкраинским больницам бесплатно направят около 14 тыс. единиц медоборудования
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
В ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военныхВ ОРЛО отравились загрязненной водой около 20 роSSийских военных
ЦИК обработал 99,87% электронных протоколовЦИК обработал 99,87% электронных протоколов
В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человекВ Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек
ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%ЦИК подсчитал 91,5% протоколов: Зеленский - 73,16%, Порошенко - 24,5%
На избирательном участке в Лебединском проголосовал один человекНа избирательном участке в Лебединском проголосовал один человек
На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)На Шри-Ланке при взрывах во время пасхальной службы погибли 100 человек (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости