В массовых мероприятиях ко Дню победы над нацизмом поучаствовали около 700 тыс. человек

Национальная полиция не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка в ходе проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по всей Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек.

К охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей, среди них 19,3 тыс. полицейских и 2,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии. Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка, наиболее массовыми они были в Киеве , Одессе, Днепре и Запорожье.

На данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.

Ранее стало известно, что в течение дня по всей Украине было составлено 13 админпротоколов за ношение запрещенной символики.