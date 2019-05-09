Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду

Участники акции оставили под офисом новостной службы символическую "черную метку".

Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию ?с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду
Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию "Вимкни Росiйське"
Фото: censor.net.ua

В Киеве несколько десятков активистов провели акцию протеста "Вимкни Росiйське" ("Выключи русское") возле офиса новостной службы телеканала "Интер" с требованием не транслировать роSSийскую пропаганду.

Об этом сообщает "Цензор.Нет".

Участники акции озвучили свои требования и оставили под офисом новостной службы символическую "черную метку".

Они обклеили стены и двери здания наклейками.

Фото: "Цензор.Нет"

Фото: "Цензор.Нет"

Как сообщается на странице акции в Фейсбуке, поводом для ее проведения стала программа ко Дню Победы - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой роSSийской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.

Фото: "Цензор.Нет"

"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - отмечается в сообщении.

Ранее активисты инициативы "ВимкниРосійське" обратились в Службу безопасности с официальным письмом, требуя принять меры по запрету роSSийского медиа-продукта.

Напомним, в прошлом году Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал "Интер" за концерт ко Дню победы на 4 млн гривен.

9 мая 2018 года "Интер" транслировал запись концерта, во время которого ведущие заявляли о необходимости "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников".


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