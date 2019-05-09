Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине

Полицейские открыли пять уголовных производств и составили 13 административных протоколов в связи с нарушениями на мероприятиях ко Дню победы над нацизмом по всей Украине, а также пять уголовных производств.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 14:00 9 мая на территории государства зарегистрировано 33 резонансные события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве . Из них 13 сообщений касаются использования «георгиевской ленточки». По ним составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, изображений серпа и молота) зарегистрировано 15 фактов.

По пяти сообщениям сведения внесены в Едрей по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Четыре случая произошли в Днепропетровской области и один - в Одесской.

Напомним, полиция Киева составила три административных протокола из-за демонстрации запрещенной символикиво время акции "Бессмертный полк". Также для профилактической беседы в участок доставляли мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.

Георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В РоSSии георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом роSSийской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророSSийские сепаратисты на Донбассе.