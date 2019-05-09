РоSSия согласилась открыть Польше доступ к самолету Качинского

Авиакатастрофа под Смоленском произошла в 2010 году.

РоSSия согласилась открыть Польше доступ к самолету Качинского
Фото: telegraf.lv

РоSSия заявила, что позволит польским следователям изучить обломки польского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Речь идет об инциденте, в котором погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, а также члены официальной делегации, направлявшейся на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Доступ к фрагментам самолета откроют в конце мая, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В конце марта этого года следствие РФ одобрило запрос от компетентных органов Республики Польша на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК РоSSии откроют для польских представителей доступ к агрегатам, промежуточного узла и конструктивных элементов Ту-154М, хранящихся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении.

При этом обломки Ту-154М продолжают носить статус вещдоков, расследование на сегодняшний день не завершено.

Ранее британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от военного аэродрома под Смоленском разбился самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и польскими высокопоставленными должностными лицами. Тогда погибли все 96 человек, которые находились на борту. В апреле 2017 года в Польше заявили, что самолет Качиньского начал распадаться еще в воздухе.

Комиссия под руководством Мацеревича опровергла версию о том, что причиной падения польского Ту-154 при заходе на посадку в Смоленске были действия пилотов. Согласно представленному в Сейме докладу, примерно на высоте 900 метров в левом крыле лайнера произошел взрыв. Перед порогом полосы произошло несколько аварий, а потом - еще над землей - взрыв в корпусе воздушного судна. Кроме того, как было установлено, диспетчеры в Смоленске последовательно давали польскому экипажу Ту154 неверные данные, необходимые для безопасного совершения посадки.

Комментируя выводы польской комиссии, президент РФ Владимир Путин заявил, что "если и были взрывы, то взрывчатку заложили в Варшаве".


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