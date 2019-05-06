Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая

Это второй проект постановления об инаугурации в День памяти жертв политических репрессий.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления о назначении даты заседания парламента, на котором избранный президент Владимир Зеленский должен принести присягу.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Согласно ей, внес законодательный документ на рассмотрение парламента внефракционный депутат Виктор Балога.

На своей странице в Facebook Балога сообщил, что предложил назначить инаугурацию Зеленского на 19 мая.

Депутат заявил, что это не просьба команды Зеленского. "Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива", - написал он.

При этом Балога пояснил, что даже если Владимир Зеленский хочет вступить на пост президента 19 мая, чтобы было время на роспуск парламента, то он этого не боится.

Ранее в Верховной Раде уже был зарегистрирован проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Зеленского 19 мая. Его подал на рассмотрение парламента внефракционный депутат Сергей Мищенко.

Напомним, что 4 мая Зеленский в Верховной Раде встречался с представителями фракций по поводу даты инаугурации. После встречи Зеленский сообщил журналистам, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, не все соглашались с этой датой.

После сообщения о том, что Зеленский хочет провести свою инаугурацию 19 мая, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что эта дата приходится на траурный день. 19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая.