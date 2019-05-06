На базе НАТО в Латвии погибла офицер албанской армии

На военной базе НАТО в Латвии в результате несчастного случая со взрывчаткой 6 мая погибла офицер албанской армии, еще два офицера получили ранения.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"В ходе работы со взрывчаткой на базе НАТО Camp Adazi в Латвии произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина-офицер албанской армии, а еще двое офицеров получили ранения. Инцидент произошел в ходе тренировочной миссии", - говорится в сообщении Министерства обороны Албании.

Погибшей оказалась 32-летняя Зарифе Хасанай, которая участвовала в миссии НАТО Enhanced Forward Presence в Восточной Европе, направленной на противодействие роSSийской угрозе.

Двое других пострадавших были срочно госпитализированы. Сейчас об их состоянии не известно.

Детали инцидента выясняются.

Как известно, Албания стала членом НАТО в 2008 году. В 2012 году эта балканская страна понесла первые потери в рамках миссии в Афганистане, когда погиб офицер специальных сил Фети Вогли.