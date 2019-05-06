Аласания ушел в отпуск и остается на должности главы "Суспильного"
Аласания обжаловал в суде решение НОТУ о досрочном прекращении контракта.
Глава правления общественного вещателя "Суспильне" Зураб Аласания остается на должности, несмотря на то, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины должен был уволить его 6 мая.
Об этом сообщил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.
"Сегодня 6 мая - дата, которую Наблюдательный совет НОТУ определил как день увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины ... Зураб еще не уволен. Он обжаловал в суде решение, которое считает незаконным. И суд вправе приостановить это увольнение до решения дела по существу. Однако суд не захотел этого делать. Следующее рассмотрение дела будет аж 11 июня", - написал Шевченко в Facebook.
Он пояснил, что Зураб Аласания воспользовался возможностью, которую дает кодекс законов о труде, – использовать в конце работы весь отпуск, который остался. Таким образом, глава правления общественного вещателя ушел в отпуск и еще остается на должности до завершения отпуска.
Шевченко заявил, что "сомнения в законности решения велики" и что компромиссным было бы решение Наблюдательного совета НОТУ отложить увольнение до решения дела судом.
Напомним, 31 января Набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией. 4 февраля Аласания заявил о давлении на него с целью закрытия телепрограммы "Схемы".
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Политика
06.05.2019 21:05