Макрон отметился новым заявлением о путине: "россия остается великим народом"

Эммануэль Макрон, Владимир Путин

Также президент Франции рассказал, собирается ли приехать в Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после полномасштабного вторжения в Украину путин загнал себя и всю россию в изоляцию. Об этом политик рассказал в интервью французскому изданию Ouest-France.

"Я думаю, и я сказал ему, что он (путин — ред.) совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Тем не менее, россия остается великим народом. Я думаю, что он изолировал себя. Изоляция — это одно, но возможность выбраться из нее — это трудный путь", — заявил Макрон.

В то же время президент Франции считает, что "не следует унижать" россию, чтобы после прекращения активных боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

Макрон

Эммануэль Макрон также ответил на вопрос, планирует ли он в ближайшее время поехать в Киев.

"Я поехал туда в феврале, чтобы попытаться избежать войны. Сегодня я ничего не исключаю. Мы только что приняли историческое решение с шестым пакетом санкций с эмбарго на 90% роSSийской нефти. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы вывезти зерно из Украины. Украинцы воюют мужественно, они заслуживают нашей поддержки и уважения", — подчеркнул французский лидер.

Макрон


Тарас Галушко, politeka.net





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