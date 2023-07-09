Україна хоче збільшити виробництво бронетехніки і стати великим експортером зброї — Камишін

Урядовець розповів про плани українського ВПК.

Україна має намір збільшити виробництво власних танків та бронемашин і стати великим експортером зброї. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg, інформує ZN.ua.

"Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета - зробити Україну арсеналом вільного світу", - зазначив він, наголосивши, що надалі Україна має повернути собі статус великого експортера зброї.

Зараз обсяги виробництва збільшуються. За словами Камишіна, у червні Україна виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь минулий рік. Саме ця зброя Україна є головною силою у війні проти Росії, зауважив він.

Україна практично припинила виробництво цих снарядів після розпаду Радянського Союзу, і швидко вичерпала запаси після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, нагадує Bloomberg.

Крім того, за словами Камишіна, збільшився обсяг виробництва українських протитанкових комплексів "Стугна-П". Наступним пріоритетом промисловості стане виробництва танків і бронетехніки, зауважив урядовець. Він зазначив, що цей процес займе від трьох до шести місяців.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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