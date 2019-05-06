Кабмин утвердил правила обозначения мин и взрывоопасных предметов
Обозначение опасных районов отныне будет включаться в программы информирования населения о минной опасности.
Кабинет Министров Украины постановлением № 372 от 17 апреля 2019 утвердил Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны. Об этом сообщается в пресс-центре Кабмина.
Правила разработаны Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
Это первый утвержденный подзаконный акт после принятия ВР в декабре 2018 Закона Украины "О противоминной деятельности в Украине". Правила были приняты в исполнение международных обязательств Украины и учитывают положения международных стандартов противоминной деятельности.
До сих пор в Украине не существовало единой системы обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами. Национальные и международные организации использовали различные маркировочные знаки, методы и системы без учета условий территорий, ландшафта, климата, потребностей местного населения и тому подобное.
Отныне для всех действуют общеобязательные правила, устанавливающие единые требования к обозначению опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами:
- конкретные формы предупредительных знаков опасных районов;
- описание и образцы использования самодельной системы обозначения камнями опасных районов и ограждений;
- форма акта приема-передачи системы обозначения опасного района.
На государственном и местном уровне вопрос о обозначения опасных районов отныне будут включаться в программы информирования населения о минной опасности.
Напомним, в ноябре 2018 года Делегация Программы развития ООН совместно с международными партнерами презентовали программу деятельности относительно разминирования Донецкой области. Пока территория области не разминирована, нет возможности внедрять в ней другие проекты, невозможно восстанавливать инфраструктуру.
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