В центре Харькова вандалы разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины

Полицейские проводят расследование.

?В центре Харькова вандалы разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины
?В центре Харькова разбили монумент в честь независимости
Фото: newsroom.kh.ua

В центре Харькова неизвестные разрушили памятный знак в честь провозглашения независимости Украины, установленный на входе в сад Шевченко.

Об этом сообщает NewsRoom.

Монумент был установлен "в честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года - декларации о государственном суверенитете Украины".

"Сегодня около 08:00 полиция получила от работника "Харьковзеленстроя" информацию о повреждении памятника. На месте стражи порядка обнаружили, что камень повален и расколот. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений", - говорится в сообщении.

Фото: newsroom.kh.ua

 

Монумент в честь независимости в Харькове (архивное фото)
Фото: kharkov.politeka.net
Монумент в честь независимости в Харькове (архивное фото)

 

Напомним, 19 апреля в Харькове уничтожили детскую плакатную выставку "Плакат на коленке", которая была частью Детской программы Биеннале молодого искусства, которое состоится осенью 2019 года. Организаторы сообщили, что выставку уничтожили не случайные вандалы, а коммунальщики - по ошибке.

В августе прошлого года в Молодежном парке Харькова в очередной раз испортили памятник героям Украинской повстанческой армии.


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